В Пензе загорелся спортивный диспансер

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08 октября 2019, 10:33Происшествия
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Пензенской области, в 9.05 поступило сообщение о загорании в спортдиспансере на улице Володарского.
Пожарные прибыли на место и установили, что загорелись электроприборы на площади два квадратных метра в подсобном помещении детской поликлиники на третьем этаже здания.
Пожар потушили подручными средствами до прибытия сотрудников МСЧ. Помощь восьми единиц техники и 24 человек личного состава не потребовалась.
«Люди эвакуированы, пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ведомства.
По факту загорания проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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