В Пензе загорелся спортивный диспансер

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Пензенской области, в 9.05 поступило сообщение о загорании в спортдиспансере на улице Володарского.

Пожарные прибыли на место и установили, что загорелись электроприборы на площади два квадратных метра в подсобном помещении детской поликлиники на третьем этаже здания.

Пожар потушили подручными средствами до прибытия сотрудников МСЧ. Помощь восьми единиц техники и 24 человек личного состава не потребовалась.

«Люди эвакуированы, пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту загорания проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».