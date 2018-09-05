В Пензе загорелась машина для глазирования сладостей

В Пензе на ул. Ереванской вечером вспыхнул пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, огонь разгорелся в 18.13. Вспыхнула глазировочная машина для кондитерских изделий.

Пожар тушили 17 сотрудников МЧС с помощью семи спецмашин. По данному факту ведется проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».