06 сентября 2018, 10:33Происшествия

В Пензе загорелась машина для глазирования сладостей

В Пензе на ул. Ереванской вечером вспыхнул пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, огонь разгорелся в 18.13. Вспыхнула глазировочная машина для кондитерских изделий.

Пожар тушили 17 сотрудников МЧС с помощью семи спецмашин. По данному факту ведется проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7402889/

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