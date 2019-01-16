В Пензе зафиксированы самые низкие цены на ряд важных продуктов

В Пензе действуют самые низкие в ПФО цены на сахар, баранину, молоко и лук. Об этом 16 января сообщила пресс-служба областного минсельхоза.

По данным ведомства, 9 января в регионе зарегистрировали низкую стоимость килограмма баранины – 303 рубля. Литр молока жирностью 2,5%-3,2% продавался за 61 рубль, сахар-песок – за 41 рубль, лук репчатый – за 23 рубля.

«В Пензенской области мониторингом не зафиксировано максимальных потребительских цен. По ценам регион находится в среднем диапазоне среди субъектов ПФО», - отмечают в ведомстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».