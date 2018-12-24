В Пензе зафиксировали первый случай свиного гриппа

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24 декабря 2018, 15:34Общество
В министерстве здравоохранения Пензенской области опубликовали информацию о первом в этом году случае свиного гриппа.
«Случай гриппа – завозной. Пациент - житель Самарской области, непривитый. Он получил необходимое лечение в областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, стабилизирован и в настоящее время выписан из стационара», - сообщили в пресс-службе ведомства.
В целом, подчеркнули в минздраве, ситуация по гриппу и ОРВИ в регионе относительно спокойная. Заболеваемость ОРВИ, по состоянию на 23 декабря, - ниже эпидпорога на 45,5%, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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