В Пензе задержали трех закладчиков наркотиков

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07 апреля 2017, 19:03Криминал
Поймали с поличным. Стражи порядка задержали трех молодых людей, когда те прятали в тайник очередную партию наркотиков в одном из районов Пензы.
Закладчиками оказались двое пензенцев и один уроженец Омска. Все трое проживали на съемной квартире, вместе сбывали запрещенные вещества и теперь вместе понесут наказание.
«При проведении личного досмотра после задержания у них было обнаружено порядка 31 гриппер-пакета с наркотическим средством. При осмотре гаджетов, которые находились при одном из задержанных, было установлено то, что они успели разложить 20 закладок», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.
«Нам в интернете предложили способ якобы легкого заработка, на что мы согласились», - пояснил один из задержанных.
В отношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его товарищи находятся под подпиской о невыезде.
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