В Пензе задержали иностранцев с партией сильнодействующего наркотика

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02 мая 2017, 19:25Криминал
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли канал поставки героина в Пензу. Полицейские задержали двух уроженцев Республики Таджикистан - девушку 1996-го и юношу 1994 года рождения.
Из Москвы молодые люди приехали не с пустыми руками. Партию героина, которую они доставили, в Пензе расфасовали в свертки массой от 30 до 50 граммов.
«Кроме того, благодаря им было задержано два молодых человека, которые занимались розничными закладками. Один - уроженец города Заречного, а второй — города Пензы. Все они в настоящий момент задержаны», - сказал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков поймали наркокурьеров с поличным во время очередной закладки товара. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Всего из незаконного оборота полицейские изъяли более 300 граммов героина. Около 15 граммов наркотического средства из партии задержанные все же успели реализовать.
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