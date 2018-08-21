В Пензе задержали рецидивиста из Приморья

Пензенские полицейские задержали жителя Приморского края, которого подозревают в серии краж и грабеже.

По сведениям полиции, злоумышленник ночью пробрался на автомобильную парковку. Там он с помощью монтировки взломал кассу и вытащил 20 тысяч рублей. Охранник пытался пресечь действия неизвестного, но тот скрылся с деньгами. Сотрудник охраны обратился в полицию.

На место приехала следственно-оперативная группа. С помощью камер видеонаблюдения удалось вычислить автомобиль, на котором приезжал злоумышленник, ориентировку передали всем службам города.

Через 12 часов сотрудники Госавтоинспекции задержали разыскиваемую машину, ей управлял 31-летний житель Приморского края. Выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В автомобиле мужчины нашли деньги, одежду, в которой он взял их, и монтировку, сообщили в пресс-службе управления МВД по Пензенской области.

По факту открытого хищения возбудили уголовное дело. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы. В настоящее время он заключен под стражу.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».