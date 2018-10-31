В Пензе задержали распространителей наркотиков из Таджикистана

Пензенские оперативники наркоконтроля задержали пару из Таджикистана. Распространителями запрещенных веществ оказались мужчина и женщина, 1990 и 1988 года рождения соответственно.

При себе задержанные имели свертки с сильнодействующим наркотиком, а также партию запрещенных веществ общим весом в 200 граммов. Полиция обнаружила злоумышленников в съемной квартире.

По информации от управления по контролю за оборотом наркотиков, пара приехала в Пензу из Москвы во второй раз. За незаконное распространение обоим грозит до 20 лет тюрьмы.

«Они брали заложенную партию сильнодействующего наркотика в Московской области, после чего приезжали на арендованной машине в Пензу, партию фасовали, размещали по тайникам, преимущественно ночью, затем отправляли адреса оператору», - прокомментировал начальник УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.