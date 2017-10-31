В Пензе задержали распространителей крупной партии наркотиков

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31 октября 2017, 19:39Криминал
В Пензе задержали подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков. 24-летний молодой человек и 37-летняя женщина делали закладки в Первомайском районе города.
Нелегальной деятельностью в Пензе они занимались около месяца - сразу после того, как приехали из Оренбургской области. Роли между ними были четко распределены. Молодой человек делал закладки, а напарница в съемной квартире в Арбекове фасовала наркотик в свертки.
«В ходе проведения обыска по месту жительства было обнаружено около 120 граммов наркотического средства. При анализе гаджетов молодого человека также были обнаружены две закладки на территории Первомайского района: одна - 200 граммов, вторая - около 500 граммов», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.
Оба задержанных вину свою признали. Сейчас они находятся в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело. Наркодиллерам грозит до 20 лет лишения свободы.
Известно также, что женщина передавала координаты тайников с запрещенным веществом оператору. Полицейские сейчас пытаются установить его личность, а также личности всех причастных к доставке на территорию области наркотиков.
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