В Пензе задержали подозреваемого в грабеже

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11 июля 2017, 21:18Криминал
Отдыхали за соседними столиками, а после поссорились и один избил и ограбил другого. В полицию Пензы обратился житель города 1982 года рождения, который рассказал, что на него напал неизвестный, нанес несколько ударов, отобрал золотую цепочку с кулоном, телефон и 800 рублей.
«К совершению данного преступления причастен неоднократно судимый 34-летний уроженец поселка Колышлей Пензенской области, который освободился в апреле 2017 года, отбыв наказание за совершение особо тяжкого преступления», – сообщил следователь отдела №1 следственного управления УМВД России по г. Пензе Динар Абдулин.
«У меня с человеком получился небольшой конфликт, мы вышли на улицу как мужчины поговорить, и я его ударил несколько раз в лицо, после чего он убежал. Мы в диалоге друг друга недопоняли», – прокомментировал подозреваемый.
В том, что отобрал чужие вещи, подозреваемый так и не признался. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до семи лет.
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