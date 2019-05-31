В Пензе задержали парней, занимавшихся сбором подаяний в маршрутках

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31 мая 2019, 15:06Общество
В Пензе сотрудники Росгвардии и городского управления МВД провели рейд по общественному транспорту в связи с обращениями о фактах деятельности мошенников.
Как сообщает пресс-служба мэрии, правоохранители установили, что на ул. Кирова в районе остановок «Детская библиотека», «Библиотека им. Лермонтова» и «Фонтан» неизвестные молодые люди заходили в маршрутки с целью сбора денег на лечение малолетних детей.
По результатам проверки их задержали и доставили в городской отдел полиции №1. Сейчас полицейские проводят проверку о возможных мошеннических действиях со стороны граждан.
Ранее управление транспорта и связи Пензы сообщило журналистам информагентства о недопустимости нахождения в общественном транспорте безбилетных пассажиров и лиц, занимающихся сбором подаяний. Ведомство обращается к пензенцам с просьбой не давать им денег.
Чтобы в дальнейшем пресечь подобные инциденты в общественном транспорте, руководители предприятий-перевозчиков проведут повторные инструктажи с водителями и кондукторами, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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