В Пензе задержали оптового наркосбытчика

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26 января 2017, 14:41Криминал
Около килограмма запрещенных веществ изъяли пензенские полицейские в ходе задержания наркосбытчика. Дурман он закупал крупными партиями.
Большой ассортимент запрещенных наркотических веществ обнаружили оперативники в ходе обыска в одной из квартир в Пензе.
«В ходе оперативной разработки по установлению лиц, организовавших оптовый канал поставки на территорию Пензенской области, сотрудниками полиции был задержан 21-летний житель города Саратова. В ходе обыска было обнаружено и изъято из незаконного оборота около одного килограмма наркотиков», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.
При осмотре машины наркосбытчика стражи порядка изъяли около тысячи гриппер-пакетов. Задержанный пояснил, что они предназначались для расфасовки наркотиков.
Система распространения дурмана была многоступенчатой. Злоумышленник сбывал запрещенные вещества еще нескольким наркоторговцам. С сентября по декабрь 2016 года сотрудники полиции задержали троих мелкооптовых закладчиков, для которых молодой человек оборудовал тайники.
В отношении жителя Саратова возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса. Закладчик заключен под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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