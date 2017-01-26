26 января 2017, 14:41Криминал В Пензе задержали оптового наркосбытчика Около килограмма запрещенных веществ изъяли пензенские полицейские в ходе задержания наркосбытчика. Дурман он закупал крупными партиями.

Большой ассортимент запрещенных наркотических веществ обнаружили оперативники в ходе обыска в одной из квартир в Пензе.

«В ходе оперативной разработки по установлению лиц, организовавших оптовый канал поставки на территорию Пензенской области, сотрудниками полиции был задержан 21-летний житель города Саратова. В ходе обыска было обнаружено и изъято из незаконного оборота около одного килограмма наркотиков», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

При осмотре машины наркосбытчика стражи порядка изъяли около тысячи гриппер-пакетов. Задержанный пояснил, что они предназначались для расфасовки наркотиков.

Система распространения дурмана была многоступенчатой. Злоумышленник сбывал запрещенные вещества еще нескольким наркоторговцам. С сентября по декабрь 2016 года сотрудники полиции задержали троих мелкооптовых закладчиков, для которых молодой человек оборудовал тайники.

В отношении жителя Саратова возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса. Закладчик заключен под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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