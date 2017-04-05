05 апреля 2017, 19:08Общество В Пензе задержали объявленного в розыск узбекистанца Полицейские подвели итоги операции «Розыск». В Пензенской области стражи порядка совместно с представителями общественных объединений правоохранительной направленности установили местонахождение более 20 человек, которые считались пропавшими без вести или находились в розыске.

Набрал долгов и уехал за границу, однако скрыться должнику не удалось. 22-летнего уроженца Узбекистана, которого на родине обвиняют в мошенничестве, задержали сотрудники пензенской полиции. По словам молодого человека, он и не подозревал, что находится в международном розыске.

«Я не скрылся, просто приехал сюда, чтобы заработать и оплатить долги», - заявил задержанный.

На родине молодой человек пытался заняться предпринимательством. Но бизнес-проект, под который он взял деньги, оказался убыточным. Идея заработать в России, как оказалось, была тоже неудачной.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что злоумышленник на протяжении нескольких месяцев проживал на территории Октябрьского района Пензы и занимался строительно-отделочными работами. Он был задержан и взят под стражу. В настоящее время решается вопрос о его передаче правоохранительным органам Узбекистана», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Подозреваемого задержали в рамках оперативно-профилактической операции «Розыск». Помимо уроженца Узбекистана стражам порядка попались еще 14 граждан.

Также сотрудники правоохранительных органов установили судьбу 16 человек, которые числились пропавшими без вести.

Общество

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