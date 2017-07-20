20 июля 2017, 18:48Криминал В Пензе задержали наркомана 300 граммов наркотического вещества обнаружили инспекторы дорожно-патрульной службы. Во время дежурства их внимание привлек подозрительный автомобиль. Остановив машину и пообщавшись с водителем, они поняли, что подозрения были не напрасными.

Шприцы, гриппер-пакеты и наркотики. С таким набором житель Пензы попался пензенской дорожной полиции. Мужчина управлял машиной в состоянии наркотического опьянения, чем и привлек внимание стражей порядка.

«В ходе визуального осмотра на переднем пассажирском сидении нами были обнаружены шприцы. Также в салоне автомобиля мы нашли прозрачную банку, внутри которой находилось вещество белого цвета», - сообщил старший инспектор взвода №1 отдельного батальона ДПС УМВД РФ по г. Пензе Михаил Мерняев.

На место сразу же прибыла следственно-оперативная группа. Медицинское свидетельствование задержанный проходить отказался. Подозрительное вещество в банке отправили на экспертизу. Ее результаты оказались для мужчины не утешительными. Содержимое банки определили как наркотик. Но на допросе задержанный рассказал, что запрещенное вещество он просто нашел.

«В ходе допроса подозреваемый пояснил, что данное наркотическое средство он обнаружил на одном из участков, расположенных на территории Октябрьского района и присвоил его для личного употребления», - пояснила старший следователь отдела №2 СУ УМВД России по г. Пензе Екатерина Скалкина.

За незаконное приобретение и хранение наркотического вещества в особо крупном размере житель Пензы может попасть в тюрьму на 15 лет. Решения суда подозреваемый будет ожидать за решеткой.

Криминал

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