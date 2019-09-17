В Пензе задержали находившегося в федеральном розыске мужчину

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17 сентября 2019, 17:08Криминал
Сотрудники пензенского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 34-летнего мужчину.
Известно, что житель Свердловской области находится в федеральном розыске. 34-летний мужчина скрывается от уголовного преследования по статье «Кража». Полицейские обнаружили его в поезде «Самара-Анапа».
В настоящее время мужчина арестован, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ПФО, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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