В Пензе задержали находившегося в федеральном розыске мужчину

Известно, что житель Свердловской области находится в федеральном розыске. 34-летний мужчина скрывается от уголовного преследования по статье «Кража». Полицейские обнаружили его в поезде «Самара-Анапа».

В настоящее время мужчина арестован, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ПФО, пишет ИА «Пенза-Пресс».