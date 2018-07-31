31 июля 2018, 19:56Криминал

В Пензе задержали мужчину, находящегося в розыске

Мошенничал в Тамбове, а попался в Пензе. Сотрудники Росгвардии пресекли преступную деятельность 41-летнего мужчины.

На улице Мира в поле зрения вневедомственной охраны попала машина, похожая по описаниям из ориентировки. Ее хозяин подозревается в совершении мошеннических действий в Тамбове. Стражи порядка решили начать преследование.

В какой-то момент, перекрыв проезд транспортному средству, правоохранители остановили автомобиль. В нем было двое граждан. Связавшись с дежурной частью, сотрудники ОВО убедились, что один из них действительно находится в розыске. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.

Криминал
просмотров 582
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ