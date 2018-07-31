В Пензе задержали мужчину, находящегося в розыске

На улице Мира в поле зрения вневедомственной охраны попала машина, похожая по описаниям из ориентировки. Ее хозяин подозревается в совершении мошеннических действий в Тамбове. Стражи порядка решили начать преследование.

В какой-то момент, перекрыв проезд транспортному средству, правоохранители остановили автомобиль. В нем было двое граждан. Связавшись с дежурной частью, сотрудники ОВО убедились, что один из них действительно находится в розыске. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.