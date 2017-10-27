В Пензе задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве

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27 октября 2017, 19:55Криминал
По версии следствия, 27-летний житель Пензы в селе Богословка расправился с 50-летним мужчиной. Тело погибшего с множественными колото-резанными ранениями оперативники обнаружили рядом с автомобильной дорогой. Спустя пару часов после происшествия полицейским удалось установить и задержать преступника.
Подозреваемый рассказал, что у него были напряженные отношения с убитым. Во время очередной встречи, он предложил мужчине проехать в Богословку, якобы там их ожидает потенциальный покупатель автомобиля потерпевшего.
«Впоследствии, находясь на улице, около одного из домов села Богословка, злоумышленник достал имевшийся при себе нож и нанес им несколько ударов по телу потерпевшего. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте. Преступник, после совершения убийства сразу скрылся», - сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Следственного управления СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
В отношении задержанного проводится следственная проверка. Мужчине грозит от шести до 15 лет лишения свободы.
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