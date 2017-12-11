В Пензе задержали лжепродавца старинных монет

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11 декабря 2017, 19:36Криминал
Старинные монеты в обмен на современные денежные знаки предлагал пензенцам 56-летний уроженец Иркутской области. Однако продавать антиквариат он вовсе не собирался, а использовал его как приманку. Полицейские задержали мужчину за грабеж.
79-летний житель города Заречного приехал в Пензу, чтобы на рынке закупить овощи и фрукты. Увидев в руках у пенсионера крупную купюру, к нему подошел неизвестный мужчина. Показал коллекционные монеты и предложил их купить. Подвоха потерпевший сразу не заметил.
«Там были выдавлены портреты Петра I, Павла I и еще кого-то. Так как я держал свободно 5000 купюру в руке, он ее резко выхватил и убежал. В это время появился какой-то гражданин в нетрезвом состоянии и начал мне препятствовать, чтобы его догнать», - рассказал потерпевший.
Не догнав обидчика, пенсионер вызвал сотрудников полиции. Разыскать злоумышленника удалось за несколько дней. Им оказался ранее неоднократно судимый 56-летний уроженец Иркутской области.
«Во время допроса задержанный дал признательные показания и рассказал, что похитил денежные средства для личных нужд. В настоящий момент мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщил дознаватель отдела дознания УМВД России по Пензе Рафик Чуйкин.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы.
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