В Пензе задержали «квартиранта»-афериста

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16 июля 2017, 10:38Криминал
В Пензе задержали мужчину, который обманывал арендодателей по всей стране. В полицию обратилась жительница Краснодара 1956 года рождения. Она разместила в интернете объявление о сдаче квартиры.
На него откликнулся неизвестный и сообщил, что хочет арендовать жилпощадь. Однако, чтобы получить предоплату, пенсионерка должна подойти к ближайшему банкомату и следовать его инструкциям.
Женщина послушалась, однако денег не получила. Со счета ее банковской карты исчезли 9 тысяч рублей.
«Личность злоумышленника была установлена. Им оказался житель города Пензы 1991 года рождения. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Он пояснил, что данные денежные средства потратил на продукты питания», - рассказала Ирина Кудимова, начальник отдела дознания отдела полиции №2 УМВД России по городу Пензе.
Как оказалось, это не единственная афера. Полицейские доказали его причастность к совершению аналогичных преступлений в отношении жителей других регионов России. Злоумышленнику грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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