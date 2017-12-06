В Пензе задержали крупных наркоторговцев

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06 декабря 2017, 19:04Криминал
Пензенские полицейские выявили и перекрыли канал поставки наркотиков из Москвы в областной центр. Как оказалось, задержанные молодые люди распространяли сильнодействующий наркотик не только в Пензе, но и других городах России.
Пензенские полицейские обнаружили в ходе обыска 150 граммов наркотика у двух граждан Таджикистана, подозреваемых в распространении наркотиков. Молодой человек и девушка, оба 1990 года рождения, приехали в Пензу из Москвы на попутном транспорте.
«Мы приехали сюда, он закладки делал, а я в диктофон говорила и записывала», - рассказала подозреваемая.
На территории Пензы они планировали сделать 70 закладок с наркотиками, однако им этого не удалось. По оперативной информации, задержанные приехали в город уже во второй раз. До этого они были здесь летом.
«Сбытом наркотиков они занимаются давно, но в основном в других городах. В Пензу они решили наведаться второй раз, и здесь сразу были задержаны. У нас есть информация по другим городам, она будет передана туда, где они осуществляли преступный бизнес», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы.
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