В Пензе задержали иногородних наркосбытчиков

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13 июня 2017, 19:15Криминал
Пензенские полицейские задержали двух наркосбытчиков из Брянска. За несколько дней молодые люди успели разложить закладки по 80 адресам.
«В Пензе задержанные остановились на съемной квартире, которую использовали как гостиницу и место для фасовки наркотиков. В ходе санкционированного обыска у данных граждан изъято более одного килограмма наркотиков синтетического типа. Кроме того, данные граждане приготовили к сбыту на территории Пензенской области около 30 закладок наркотических средств, которые были изъяты в ходе оперативно-разыскных мероприятий», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.
Полицейские выяснили, что все наркотические вещества задержанные привезли из Брянска. В Пензе их реализовывали через интернет-магазин. Наркосбытчики делали закладки во дворах.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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