13 июня 2017, 19:15Криминал В Пензе задержали иногородних наркосбытчиков Пензенские полицейские задержали двух наркосбытчиков из Брянска. За несколько дней молодые люди успели разложить закладки по 80 адресам.

«В Пензе задержанные остановились на съемной квартире, которую использовали как гостиницу и место для фасовки наркотиков. В ходе санкционированного обыска у данных граждан изъято более одного килограмма наркотиков синтетического типа. Кроме того, данные граждане приготовили к сбыту на территории Пензенской области около 30 закладок наркотических средств, которые были изъяты в ходе оперативно-разыскных мероприятий», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

Полицейские выяснили, что все наркотические вещества задержанные привезли из Брянска. В Пензе их реализовывали через интернет-магазин. Наркосбытчики делали закладки во дворах.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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