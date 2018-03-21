В Пензе задержали группировку наркозакладчиков

В Пензе завершено расследование уголовного дела о распространителях наркотиков, которые ради общего дела объединились в группу. Следователи насчитали 11 участников, многие из них - выходцы из других городов, в основном, из Уфы.

«Девушка приехала в Пензу с грудным ребенком с целью выполнения функции оптового закладчика. Следуя указаниям неустановленного лица, с которым она связывалась через интернет, обвиняемая забирала из тайников крупные партии синтетических наркотиков, затем фасовала их на более мелкие партии в арендованной квартире, которые помещала в оборудованные тайники», - прокомментировал заместитель начальника отдела следственной части СУ УМВД России по Пензенской области Олег Буканов.

Со временем девушка освоилась и стала вовлекать в свои занятия знакомых молодых людей. Дальнейшая работа оперативников показала, что младшему из членов группировки 18 лет, старшему - 50. У некоторых на иждивении несовершеннолетние дети.

И хотя схема их работы была хорошо законспирирована, органам понадобилось полтора месяца на разоблачение и задержание. В результате изъято 300 граммов синтетики. Примечательно, что один из задержанных, получив подписку о невыезде, вернулся к торговле наркотиками, поэтому сейчас он дожидается решения суда под стражей. Им всем грозит до 20 лет лишения свободы.