28 июня 2017, 19:04Криминал В Пензе задержали двух распространителей наркотиков Полицейские пресекли деятельность двух уроженцев Брянской области, которые распространяли в Пензе наркотики.

В квартире, которую снимали подозреваемые, оперативники в ходе обыска обнаружили и изъяли около 2,5 килограммов запрещенных веществ. Синтетические наркотики молодые люди расфасовывали по пакетам и делали закладки.

«После анализа их гаджетов на территории Пензы было изъято 25 тайников с наркотическом средством. В настоящее время в отношении молодого человека избрана мера пресечения - заключение под стражу», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

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