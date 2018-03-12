В Пензе задержали двух наркосбытчиков из ближнего зарубежья

В Пензе у молодого человека, выходца из ближнего зарубежья, при себе оказалось 15 свертков с белым веществом общей массой 30 граммов. В съемной квартире нашли еще 100, этим веществом оказался сильнодействующий наркотик, который, по планам задержанных, должен был быстро разойтись по потребителям. Их задержали как раз во время попытки сделать очередную закладку.

Была пресечена противоправная деятельность двух молодых людей. Оба они являются студентами местного вуза. Как выяснило следствие, какое-то время пара работала в сфере общественного питания. Но затем один из них, тот, кто находится в академическом отпуске, решил заняться более денежным промыслом. И со временем предложил то же самое приятелю.

«Подозреваемые забирали из тайников оптовые партии сильнодействующих наркотиков и фасовали на более мелкие, а затем раскладывали их по укромным местам на территории города», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

За свои деяния оба задержанных могут получить по 15 лет тюрьмы. А между тем, пензенская полиция возобновляет традиционную акцию «Сообщи, где торгуют смертью» (18+), которая будет проходить до 23 марта. О любых фактах распространения наркотиков граждане могут сообщить по телефону: 59-10-10. Конфиденциальность и оперативное реагирование на каждый сигнал гарантируются.