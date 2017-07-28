В Пензе задержали 230 пьяных мотоциклистов

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28 июля 2017, 16:28Общество
Вместе с ростом числа мотоциклов и скутеров, в Пензенской области значительно увеличилось число аварий с участием двухколесного транспорта.
Для профилактики подобных происшествий сотрудники Государственной инспекции по безопасности дорожного движения провели на дорогах Пензы рейды.
За шесть месяцев 2017 года инспекторы выявили более 2800 нарушений Правил дорожного движения, допущенных водителями мототранспорта.
Около 230 мотоциклистов задержали за езду в состоянии алкогольного опьянения.
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