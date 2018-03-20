Пензенцев предупреждают об опасности весеннего льда

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20 марта 2018, 19:16Общество
В Пензе рыбаков предостерегают от выхода на весенний лед. Хотя его толщина в водоемах сейчас около 60 сантиметров, совсем скоро его структура станет рыхлой, и это может превратиться в смертельную опасность. Тем более, как показывает практика, большинство рыбаков, решившись на зимнюю рыбалку, не берут с собой никаких спасательных средств.
Ограничить доступ к замерзшим водоемам практически невозможно, тому пример - любители рыбалки. В поисках клева их не может остановить ни снег, ни значительная удаленность от берега.
Элементарные средства спасения есть далеко не у всех. Завсегдатаи этого тихого местечка уверены в своей безопасности. Измерения показывают, что лед толщиной 60 сантиметров, несомненно, выдержит вес человека. Однако специалисты предупреждают, что с приходом тепла лед становится рыхлым.
«Весенний лед, как и первый - очень опасен, она заключается в том, что он с потеплением становится очень рыхлым и может в любое время разрушиться под ногами и человек окажется в воде, а выбраться в зимней одежде крайне затруднительно», - прокомментировал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.
Критичный срок - две недели. Именно после их истечения, по прогнозам МЧС, опасность выхода на лед обострится. Статистика летальных случаев в этом зимнем сезоне уже открыта. Под лед провалился и погиб один человек.
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