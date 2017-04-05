В Пензе за участие в субботнике подарят лотерейные билеты

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05 апреля 2017, 19:25Общество
Не кнутом, а пряником решили стимулировать пензенцев на уборку дворовых территорий. В благодарность за труд на пользу города жителям предложат лотерейные билеты, которые дадут право принять участие в розыгрыше призов.
«Все это будет сопровождаться музыкальной поддержкой. Всем, кто пришел, выдается лотерейный билет, а в конце мероприятия мы устроим розыгрыш. В прошлом году призами были билеты на роллердром», - рассказал начальник управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.
В ближайшее время в городской администрации определят места, которые особо нуждаются в наведении порядка. О времени проведения субботника горожанам сообщат заранее. Пензенцев, присоединившихся к акции, обеспечат необходимым уборочным инвентарем. Лопат и граблей хватить на всех, равно как и призов, которые пообещали добровольцам.
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