20 октября 2017, 12:39Криминал В Пензе за убийство бродяга получил 9 лет строгого режима Суд вынес мужчине без постоянного места жительства обвинительный приговор в совершении убийства в Пензе.

По данным следствия, во время распития спиртного двое мужчин поссорились, тогда один из них взял нож и ударил им приятеля не меньше 30 раз. Потерпевший умер на месте, а обвиняемый скрылся.

Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города Пензы, подсудимый полностью признал свою вину. По заключению экспертов, мужчина оказался вменяемым.

Суд назначил ему наказание - девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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