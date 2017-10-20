В Пензе за убийство бродяга получил 9 лет строгого режима

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20 октября 2017, 12:39Криминал
Суд вынес мужчине без постоянного места жительства обвинительный приговор в совершении убийства в Пензе.
По данным следствия, во время распития спиртного двое мужчин поссорились, тогда один из них взял нож и ударил им приятеля не меньше 30 раз. Потерпевший умер на месте, а обвиняемый скрылся.
Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города Пензы, подсудимый полностью признал свою вину. По заключению экспертов, мужчина оказался вменяемым.
Суд назначил ему наказание - девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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