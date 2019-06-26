В Пензе за сутки сбили двух велосипедистов

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26 июня 2019, 19:47Происшествия
Летом в сводках ГИБДД неизменно появляются аварии с участием велосипедистов. В течение суток в областном центре произошло сразу два таких ДТП. Пострадали подростки.
ДТП произошло на пешеходном переходе в 17.00 на 3-м проезде Рахманинова напротив дома №5. Автомобиль Audi под управлением 30-летней женщины наехал на велосипедиста 2004 года рождения.
«В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. По данному факту проводится проверка», - рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Пензе Олеся Сатыренко.
В обстоятельствах еще одного ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста также предстоит разбираться сотрудникам ГИБДД. В микрорайоне Маяк, на улице Тарханова напротив дома №15, мужчина 1988 года рождения, находясь за рулем отечественного авто «ВАЗ-21120», сбил 17-летнего юношу. Упав с велосипеда, молодой человек получил телесные повреждения и был отпущен после оказания медицинской помощи.
«Госавтоинспекция обращается с просьбой быть внимательными на дороге. Водителям необходимо заблаговременно снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и быть предельно внимательными вблизи образовательных учреждений», - сказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Пензе Юлия Филатова.
Стоит напомнить, что детям младше 14 лет запрещено кататься по проезжей части. Юным велосипедистам разрешается ездить только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. А тем, кто постарше, ни в коем случае нельзя двигаться навстречу транспорту. Кроме этого, важно соблюдать еще одно правило - велосипедист должен пересекать проезжую часть только пешком в установленных для этого местах.
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