В Пензе за сутки произошло три наезда на пешеходов

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03 октября 2017, 19:44Общество
В Пензе в районе дома №21 по улице Карпинского произошла авария, водитель автомобиля «Лада» сбил пешеходов.
Две девушки 18 и 17 лет получили телесные повреждения. Одна из пострадавших после осмотра медиками была отпущена. Вторая — госпитализирована в больницу. Водитель легковушки, мужчина 1992 года рождения, не пострадал.
Это не единственная авария с участием несовершеннолетних за последние сутки. В разных районах Пензы произошло еще три наезда на пешеходов.
«Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге. Обязательно снижайте скорость при подъезде к пешеходным переходам и особенно в близи учебных учреждений», - сообщила инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.
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