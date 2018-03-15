В Пензе за смерть жены в ДТП мужчина получит полмиллиона

Согласно материалам дела, вечером 11 января 2017 года служебный автомобиль сбил 65-летнюю женщину, за рулем находился не собственник авто, а его водитель. Пенсионерка переходила по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Суворова. Пострадавшая от полученных травм умерла в больнице через две недели.

5 сентября того же года водителя приговорили к году лишения свободы в колонии-поселении и лишили прав управления транспортным средством на полтора года.

«С учетом перенесенных нравственных страданий и состояния здоровья супруга погибшей, который является инвалидом второй группы и нуждается в уходе, суд пришел к выводу - взыскать с собственника автомобиля компенсацию морального вреда в 500 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Однако в управлении Росреестра не согласились с размером компенсации и подали апелляцию. Но решение суда оставили без изменений.

В пресс-службе также отметили, что дочери погибшей тоже имеют право обратится с иском о компенсации морального вреда, пишет ИА «Пенза-Пресс».