Пензенские полицейские рассказали, как обезопасить себя от краж

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16 августа 2018, 19:53Общество
Одной из частых причин краж в Пензе является легкомысленное отношение самих горожан к хранению своих ценных вещей и денег. Об этом говорят полицейские, которые расследуют такого рода преступления.
Например, одном из видео видно, как женщина сняла с карты деньги, но почему-то не взяла их из банкомата. Этот момент заметил стоящий рядом мужчина и воспользовался случаем, похитив 3000 рублей. На другом водитель, который оставил свои сбережения в машине, лишился 250 тысяч рублей. Злоумышленники открыли ее и унесли деньги.
За последние семь месяцев в Пензенской области зарегистрировано 2300 фактов хищения чужого имущества. Половина из этих преступлений еще расследуется. Полиция обращается к гражданам и предлагает несколько советов, как не допустить кражи.
«Не держите телефоны, деньги и ценные вещи в наружных карманах. Храните их в сумках, либо во внутренних отделах одежды, лучше всего - под замком. Не показывайте содержимое своих кошельков людных местах. Не храните банковские карты вместе с пин-кодом», - сказал начальник отдела организации деятельности УУП и ПДН УМВД России по Пензенской области Михаил Янгулов.
«Не давайте звонить со своего мобильника незнакомым людям. Отказ можете объяснить тем, что у вас на счете нет средств или сел аккумулятор. Проинструктируйте своих детей, расскажите им, как вести себя в такой ситуации, поскольку подростки стесняются отказать людям в такой просьбе, и чаще всего становятся жертвами злоумышленников. Если вы отправляетесь в увеселительное заведение, то берите с собой минимум денежным средств и внимательней относить к ценным вещам», - добавил Михаил Янгулов.
«Никогда не приводите в свой дом малознакомых людей. Не оставляйте открытым автомобиль, даже если выходите на непродолжительное время. И ни в коем случае не оставляете в машине деньги и ценные вещи», - призвал начальник отдела организации деятельности УУП и ПДН УМВД России по Пензенской области.
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