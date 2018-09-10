В Пензе за ремонтом ул. Попова будет следить куратор

Мэр Пензы Виктор Кувайцев рано утром 9 сентября побывал на ул. Попова, чтобы проверить ход реконструкции дороги.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, улицу удалось включить в проект «Безопасные и качественные дороги» благодаря экономии средств по результатам торгов. Здесь планируется расширение дороги, создание парковки.

Работы на объекте идут с 7 часов утра. Дорогу расширяют до двух полос по 3,5 метра, устанавливают бордюрный камень.

«Параллельно с ремонтом дорожного полотна необходимо вести работу по устройству парковочного пространства», - отметил Виктор Кувайцев.

Он поручил закрепить за участком куратора от заказчика, который оперативно решал бы любые проблемные вопросы.

Напомним, на Западной поляне также идут большие работы по благоустройству зеленых зон. В частности, скоро областной центр пополнится Учительским и Молодежным скверами, пишет ИА «Пенза-Пресс».