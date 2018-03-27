В Пензе за разбой задержаны двое мужчин

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27 марта 2018, 19:49Криминал
В Пензе двое мужчин совершили разбойное нападение, но были задержаны практически сразу после этого: потерпевший, вырвавшись из их рук, побежал прямиком в опорный пункт полиции. Повезло, что неподалеку оказался патруль.
Двое взрослых мужчин распивали спиртное два дня подряд. Когда горячительные напитки закончились, встал вопрос, где найти добавку. Как раз в том же подъезде, на свою беду, отдыхали другие, к ним и зашли незваные гости.
«Услышали на первом этаже шум, спустились, зашли в квартиру и нанесли жильцам телесные повреждения», - рассказал задержанный.
Дальше он рассказал, как его товарищ приставил к горлу молодого человека нож, чтобы под угрозой убийства завладеть чужой банковской картой. Получив желаемое, оба спрыгнули с балкона и отправились обналичить пластик. Однако их уже ждали полицейские.
«По радиостанции сообщили, что подозреваемые похитили банковскую карточку, мы с напарником увидели следы и отправились, проанализировали, где можно снять деньги с карты, пошли в сторону банкомата, там заметили двух пьяных граждан», - прокомментировал полицейский-кинолог отдельного взвода полиции ППС Роман Пирогов.
Так вышло, что только после задержания и доставления в отдел у обоих проснулась совесть. Хотя не исключено, что таким поведением они пытались свести к минимуму ответственность.
Чтобы изучить все нюансы, полицейские проведут несколько экспертиз, которые помогут вынести адекватное решение.
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