27 октября 2017, 19:12Общество В Пензе за продажу несовершеннолетним электронных сигарет будут штрафовать Депутаты Законодательного Собрания Пензенской области ввели ограничение на продажу электронных сигарет несовершеннолетним. За соответствующий законопроект они проголосовали единогласно. Теперь нарушителей будут штрафовать.

Одними из первых в стране депутаты регионального парламента решили дать бой «электронным системам доставки никотина». 27 октября в ходе второй сессии шестого созыва они единогласно поддержали законопроект о введение ограничений на продажу таких устройств несовершеннолетним. До сегодняшнего дня распространение электронных сигарет ни федеральными, ни областными законами не регулировалось.

«Мы считаем, что принимая такой закон, Пензенская область фактически первая задает эту моду и мы в рамках компетенции региона, полномочий субъекта по профилактике ЗОЖ говорим, что табакокурение, парогенераторы, электронные системы доставки никотина - зло», - сказал депутат Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Плахута.

Большинство медиков уверены, что в электронных сигаретах вреда для организма человека не меньше, чем в обычных. Известны даже случаи гибели детей, попробовавших «альтернативное» курение. Значит, подобные устройства вовсе не безобидны, как может показаться кому-то. Законодатели предложили штрафовать за продажу курительных гаджетов несовершеннолетним.

«Штрафы будут предполагаться следующие: для физических лиц - от 2000 до 4000 тысяч рублей, для должностных - от 20 до 40 тысяч и юридических - от 100 до 200 тысяч именно за продажу систем подачи никотина несовершеннолетним лицам», - пояснила депутат Законодательного Собрания Пензенской области Яна Куприна.

Составлять протоколы о таких правонарушениях будут местные власти, точнее их подразделения, курирующие сферу потребительского рынка и услуг. Рассмотрение дел возложат на административные комиссии. Закон вступит в силу через десять дней с момента официального опубликования.

Общество

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