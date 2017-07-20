20 июля 2017, 18:36Общество Пензенские учителя смогут выиграть 100 тыс рублей В Пензе проходят конкурсы профессионального мастерства «Педагогический олимп» и «Педагогическая инициатива». 300 учителей со всего региона сражаются за денежные призы от 50 до 100 тысяч рублей. До конца недели экспертное жюри будет заниматься проверкой работ. В последний раз конкурсы проводились в 2013 году. По инициативе губернатора Ивана Белозерцева в 2017-м году их решено возродить.

Пензенские учителя получили возможность забраться на «Педагогический Олимп» и проявить «Педагогическую инициативу». Эти конкурсы не проводились в регионе несколько лет подряд. Но даже после долгой паузы на «Педагогический Олимп» преподаватели успели подать 220 работ в пяти номинациях. За победу в «Педагогической инициативе» сражаются 50 человек.

«Педагогическая общественность и педагоги области с воодушевлением восприняли эти конкурсы, потому что их несколько лет не было. Это общественное признание труда педагога, его работы коллегами, педагогическим сообществом, сообществом родителей учащихся», - рассказал руководитель исполнительного комитета пензенского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» Николай Полосин.

Победителей обоих конкурсов ждут крупные денежные призы. Триумфаторы «Педагогического олимпа» получат по 50 тысяч рублей. Эти деньги они смогут потратить по своему усмотрению. Еще более крупную сумму - 100 тысяч рублей - получат 11 призеров конкурса «Педагогическая инициатива». Однако половину этих денег они буду обязаны потратить на воплощение заявленного проекта.

«В 2013 году потребительское отношение было у проектов - дайте мне деньги, мы начнем реализовывать. Сейчас, проверяя работы, я вижу, 40% проектов реализуется. Отрадно, что те люди, которые выбрали такой профессиональный путь, не ошиблись в нем. И, что до сих пор есть стремление что-то изменять, творить, выдумывать, пробовать», - пояснила заместитель начальника управления воспитательной и социальной работы Пензенского государственного университета Валентина Морозова.

На суд жюри представлены разнообразные проекты. Многие направлены на улучшение экологической ситуации в области, развитие регионального туризма, работу с детьми-инвалидами, воспитание лидерских качеств. Конкурсные работы оценивают 37 экспертов. Итоги подведут 31 июля.

Общество

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