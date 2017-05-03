03 мая 2017, 19:26Общество В Пензе за первые майские праздники поймали почти 100 нетрезвых водителей Около сотни пензенцев после первых майских праздников лишатся водительских прав за пьяную езду. Сотрудники ГИБДД подвели итоги очередного рейда «Нетрезвый водитель».

Для пензенских стражей порядка работа в выходные и праздничные дни в усиленном режиме - обычное дело. В ходе рейда «Нетрезвый водитель» было выявлено около 100 автолюбителей в состоянии алкогольного опьянения.



Большинство водителей отрицали принятие спиртного, однако алкотестер не обманешь. Цифры говорили сами за себя.

«Хочется напомнить всем автолюбителям: Кодексом об административном правонарушении за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортом на срок от полутора до двух лет, а также наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей и помещение транспорта на спецстоянку», - сообщил начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.



В этом профилактическом рейде жители Пензы приняли непосредственное участие. 19 нетрезвых водителей инспекторам удалось задержать благодаря оперативным сообщениям граждан в дежурную часть полиции.

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