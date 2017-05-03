В Пензе за первые майские праздники поймали почти 100 нетрезвых водителей

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03 мая 2017, 19:26Общество
Около сотни пензенцев после первых майских праздников лишатся водительских прав за пьяную езду. Сотрудники ГИБДД подвели итоги очередного рейда «Нетрезвый водитель».
Для пензенских стражей порядка работа в выходные и праздничные дни в усиленном режиме - обычное дело. В ходе рейда «Нетрезвый водитель» было выявлено около 100 автолюбителей в состоянии алкогольного опьянения.
Большинство водителей отрицали принятие спиртного, однако алкотестер не обманешь. Цифры говорили сами за себя.
«Хочется напомнить всем автолюбителям: Кодексом об административном правонарушении за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортом на срок от полутора до двух лет, а также наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей и помещение транспорта на спецстоянку», - сообщил начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.
В этом профилактическом рейде жители Пензы приняли непосредственное участие. 19 нетрезвых водителей инспекторам удалось задержать благодаря оперативным сообщениям граждан в дежурную часть полиции.
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