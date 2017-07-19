19 июля 2017, 18:51Общество В Пензе за первое полугодие 2017 года изъяли 22 килограмма наркотиков В Пензенской области по итогам первого полугодия 2017 отмечается снижение количества преступлений, в том числе - тяжких и особо тяжких, таких как убийства, грабежи и разбойные нападения. Итоги проделанной за шесть месяцев работы подвели на заседании региональной коллегии управления МВД.

Глава ведомства Юрий Рузляев отметил, что особое беспокойство вызывает ситуация, когда наркоманы оказываются за рулем автомобиля. На дорогах области с января по июнь были задержаны около 90 водителей в состоянии наркотического опьянения. При этом в нескольких случаях они управляли общественным транспортом.

«Объемы поступающих в регион наркотиков не снижаются. Из незаконного оборота изъяли 22 килограмма наркотических средств и психотропных веществ, что в три раза больше чем в 2016 году, который равнялся 7,5 килограммам. Основная часть изъятого - это синтетические наркотики, разовые дозы которых - минимальны, а привыкание вызывают мгновенное», - рассказал начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев.

Помимо борьбы с незаконном оборотом наркотиков, в числе приоритетных задач на второе полугодие 2017 года - выявление преступлений в сферах ЖКХ и гособоронзаказа, сообщил он.

Общество

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