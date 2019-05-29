В Пензе за ночь задержали 72 нетрезвых водителя

В ходе акции «Нетрезвый водитель» в Пензе задержали 72 водителя. Профилактический рейд провели ночью. Как правило, именно в это время больше всего нарушителей.

Сотрудники ГИБДД напоминают, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.

«Уважаемые участники дорожного движения, если вы располагаете информацией о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения незамедлительно сообщайте об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефона: 59-90-02, 59-90-03 или 02», - сказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.