В Пензе за ночь задержали 72 нетрезвых водителя

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29 мая 2019, 19:36Общество
В ходе акции «Нетрезвый водитель» в Пензе задержали 72 водителя. Профилактический рейд провели ночью. Как правило, именно в это время больше всего нарушителей.
Сотрудники ГИБДД напоминают, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.
«Уважаемые участники дорожного движения, если вы располагаете информацией о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения незамедлительно сообщайте об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефона: 59-90-02, 59-90-03 или 02», - сказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.
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