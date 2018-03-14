В Пензе за несколько недель пять малышей получили ожоги

В Пензе ожоговые отделения бьют тревогу, в последнее время участились случаи поступления в них малолетних детей с термическими ожогами различных участков тела. При всем разнообразии ситуаций причина проглядывается одна - неосторожное обращение с горячими жидкостями, как правило, чаем или бульоном. Из-за недосмотра родителей дети получают травмы, разные по площади и глубине. Если повреждено 1-2% участков кожи, пациентам назначается амбулаторное лечение у хирурга по месту жительства. Если больше - госпитализируют. Особо опасны ожоги с покрытием больше, чем 10% от общей площади тела, в таких случаях высок риск развития ожоговой болезни.

«За последние две-три недели мы госпитализировали пять таких пациентов, трое из них отправили в Нижний Новгород, а двоих - в Москву, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, у них серьезные ожоги», - рассказала и.о. руководителя ожогового отделения клинической больницы №4 Пензы Екатерина Милютина.

«По каждому такому сообщению проводится проверка, выясняются причины и условия совершения происшествия. Большинство случаем связаны с тем, что родители оставляют бокалы с горячим чаем на столе, а дети опрокидывают их на себя, в результате чего получают ожоги разных частей тела», - пояснила начальник подразделения ПДН УМВД России по Пензе Лариса Каширова.

Врачи и сотрудники подразделений МВД по делам несовершеннолетних убедительно просят родителей быть внимательными и не оставлять своих детей без присмотра.