11 октября 2017, 15:32Происшествия В Пензе за несколько часов сбили трех пешеходов Вечером 10 октября сразу в трех районах Пензы пешеходы оказались под колесами автомобилей.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, в 17.50 напротив дома №58 по улице Измайлова 45-летний водитель автомобиля «Киа» сбил 65-летнего пенсионера.

В тот же вечер в 18.35 напротив дома №31 на улице Рахманинова 44-летняя женщина за рулем «Черри» допустила наезд на 39-летнего мужчину. А в 21.40 напротив дома №18 по улице Антонова «Форд-Эскейп», за рулем которого находился 32-летний мужчина, сбил женщину 55 лет, сообщает пресс-служба.

Всех пострадавших с травмами доставили в больницу. В настоящее время по фактам аварий проводятся проверки, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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