В Пензе за неправильную перевозку детей оштрафовали 81 водителя

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 августа 2018, 19:28Общество
Далеко не у всех родителей имеются в машинах детские кресла, а если они и установлены, то зачастую лишь для отчетности перед людьми в погонах. К такому выводу пришли пензенские автоинспекторы после очередной профилактической акции «Автокресло - детям».
По результатам рейда 81 водитель был привлечен к административной ответственности за нарушение требований перевозки детей в салоне автомобиля. Нарушителям придется заплатить штраф в 3000 рублей.
«Госавтоинспекция напоминает, что если ребенок не зафиксирован с помощью специализированного детского устройства, то даже при незначительных столкновениях с транспортных средством или при резком торможении он может удариться о различные части внутреннего оснащения автомобиля и получить серьезные травмы. Берегите жизнь и здоровье детей, используйте в автомобилях специальные удерживающие устройства», - призвала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.
30 августа 2018, 19:53Пензенец нашел среди мусора две гранаты
30 августа 2018, 19:51В лагере «Радуга» стартовал слет пензенских педагогов-туристов
30 августа 2018, 19:48В пензенском зоопарке провели показательные кормления пеликанов
30 августа 2018, 19:46В пензенском драмтеатре проходят последние репетиции перед премьерой
30 августа 2018, 19:38Пензенские артисты выступили в Орле
30 августа 2018, 19:28В Пензе за неправильную перевозку детей оштрафовали 81 водителя
30 августа 2018, 19:19В Пензе на презентацию спортшкол заявились более 50 организаций
30 августа 2018, 19:16В Пензенской области двух братьев подозревают в хищении имущества с дачи