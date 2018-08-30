В Пензе за неправильную перевозку детей оштрафовали 81 водителя

Далеко не у всех родителей имеются в машинах детские кресла, а если они и установлены, то зачастую лишь для отчетности перед людьми в погонах. К такому выводу пришли пензенские автоинспекторы после очередной профилактической акции «Автокресло - детям».

По результатам рейда 81 водитель был привлечен к административной ответственности за нарушение требований перевозки детей в салоне автомобиля. Нарушителям придется заплатить штраф в 3000 рублей.

«Госавтоинспекция напоминает, что если ребенок не зафиксирован с помощью специализированного детского устройства, то даже при незначительных столкновениях с транспортных средством или при резком торможении он может удариться о различные части внутреннего оснащения автомобиля и получить серьезные травмы. Берегите жизнь и здоровье детей, используйте в автомобилях специальные удерживающие устройства», - призвала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.