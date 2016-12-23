23 декабря 2016, 19:37Общество В Пензе за неправильное расположение вывесок нарушителям грозит штраф У пензенских предпринимателей остаются считанные дни, чтобы привести информационные конструкции на фасадах зданий в соответствие с новыми правилами размещения. Уже с 1 января за неправильное расположение вывесок нарушителям грозит штраф.

Здания в центре Пензы уже значительно преобразились, на многих практически не осталось вывесок. Собственники приняли во внимание предстоящие нововведения и привели в соответствие фасады. По новым правилам запрещена установка информационных конструкций на лоджиях и балконах, на расстоянии ближе двух метров от мемориальных досок, на заборах, шлагбаумах, архитектурных элементах и в оконных проемах. Нельзя будет также перекрывать указатели с названиями улиц и номеров домов.

«Мы рассматриваем это, как первоочередную меру на пути к единому архитектурному облику Пензы . Мы начинаем с приведения в порядок фасадов, нацелены на то, чтобы убрать вывески с тех мест, где они не должны размещаться, привести в порядок памятники культуры. Следом будет решаться вопрос, какие цвета будут у фасадов», - сообщил директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Алексей Никулин.

Уже с 1 января 2017 года, если информационный стенд будет располагаться неправильно, предпринимателей ждет штраф. Для юридических лиц он составит от 15 000 рублей, а для должностных - от 4 000 до 6 000 рублей.



Однако специалисты подчеркивают: их внимание заострено именно на информационных, а не рекламных баннерах и стендах. Как быть с последними, в каждом случае решают индивидуально в управлении архитектуры и градостроительства.

Общество

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