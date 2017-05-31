31 мая 2017, 19:16Общество В Пензе за круглым столом обсудили тему охраны природы 5 июня будет отмечаться Всемирный день окружающей среды. Для России это событие - особенное, поскольку 2017-ый объявлен в стране Годом экологии. Соблюдение требований природоохранного законодательства на территории Пензенского региона обсудили за круглым столом в областной библиотеке имени Лермонтова. Одна из главных задач, которую перед собравшимися поставил губернатор Иван Белозерцев, - работа по ликвидации крупных свалок.

На территории Пензенской области ежегодно образуется более двух миллионов тонн отходов. Из них около 90% передают в специализированные предприятия для обезвреживания. Остальные десять, а это порядка двухсот тонн мусора, жители региона выбрасывают где придется.

Методы борьбы с незаконными свалками обсудили на заседании круглого стола с участием губернатора.



«Главам муниципальных образований, министерству лесного хозяйства и коллегам, которые работают в этом направлении, необходимо создать карту незаконных свалок и привлечь к этой работе общественность. Я думаю, что если мы вместе будем работать, нам под силу изменить экологическую ситуацию в регионе к лучшему», - сказал Иван Белозерцев.

По мнению главы региона, проект «Карта незаконных свалок» поможет властям оперативно отслеживать образование так называемых «серых полигонов» на конкретной территории.

Похожую экологическую кампанию в феврале 2017 года запустил Общероссийский народный фронт. В основе проекта - интернет-карта, на которой любой желающий может обозначить места стихийных скоплений мусора. Однако работы лишь в этом направлении, по мнению участников круглого стола, будет недостаточно.



«Только просветительская деятельность, личное участие гражданина, причем с юных лет, в экологических проектах позволит воспитывать подрастающее поколение в духе любви и заботы об окружающей среде», - отметил депутат Государственной Думы Леонид Левин.

После заседания круглого стола Иван Белозерцев осмотрел выставку природоохранных и экологических организаций региона. Так совпало, что в Год экологии в России отметят 100-летие заповедной системы страны. Один из государственных природных заповедников - «Приволжская лесостепь» - расположен на территории Пензенской области.



«Уникальность заповедника - в его обитателях. Например, мы занимались реинтродукцией степного сурка, который находится в малой численности и занесен в Красную книгу», - сообщила пресс-секретарь заповедника «Приволжская лесостепь» Виктория Бекбулатова.

Главным событием в Пензенской области, приуроченным к Году экологии, станет всероссийский семинар по окружающей среде. Он пройдет в Заречном в сентябре.

Общество

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