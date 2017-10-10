Пензенец совершил кражу пытаясь вернуть долг

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10 октября 2017, 17:09Криминал
Пензенские полицейские поймали домушника-рецидивиста. Мужчина проник в один из частных домов в микрорайоне Шуист.
В полицию обратилась 37-летняя пензячка. Она рассказала, что ей позвонила дочь и сообщила, что в доме включен свет, хотя там никого не было. Ребенок испугался заходить в помещение. Когда женщина вернулась, она обнаружила пропажу телевизора и мобильного телефона. Сумма ущерба составила 31 тысячу рублей. Сотрудники полиции установили, что к совершению преступления причастен 37-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.
«При допросе злоумышленник пояснил, что незадолго до того, как ему был вынесен приговор за совершение аналогичного преступления, знакомый занял у него некоторую сумму денег, после выхода на свободу подозреваемый потребовал вернуть долг, на что получил отказ, после чего подозреваемый решил вернуть долг незаконным путем, совершить кражу из дома, который должник выдал за место своего проживания», - сообщил старший следователь отдела №1 Следственного управления УМВД России по Пензе Алексей Алексеев.
Злоумышленник проник в дом через окно и вынес вещи. Похищенное он продал своему знакомому за 4000 рублей. Сейчас мужчина находится под домашним арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Домушнику грозит до шести лет лишения свободы.
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