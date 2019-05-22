В Пензе за гранты поборются люди с ограниченными возможностями

В Пензе стартовал четвертый региональный форум «Сурские ласточки» (18+). 150 студентов в течение трех дней представят свои идеи и проекты по пяти направлениям: «Добровольчество», «Патриотизм», «Наука», «Культура» и «Предпринимательство».

В рамках форума студентам предстоит презентовать свои проекты. Лучшие смогут рассчитывать на финансовую поддержку. Кроме того, участников ждет насыщенная образовательная программа.

«Лекции, форсайт-сессии, направленные на умение составлять проекты. Отводим первый день, чтобы люди научились работе в команде, изучили азы социального проектирования. Второй - отводим на работу со спикерами, потому что это более профессиональные люди, они могут дать более грамотные советы», - рассказал директор многофункционального молодежного центра Пензенской области Олег Куроедов.

Призовой фонд в 2019 году существенно увеличен. Победители в каждом направлении получат по 50 тысяч рублей. Впервые за гранты поборются молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. Иван Пчельников основательно подготовился к форуму. Долго и тщательно обдумывал свой проект и уверен, что сможет доказать необходимость развития так называемого социального предпринимательства.

«Хочу показать, как можно в предпринимательской деятельности оказывать услуги не только обычным людям, но и с какими-то ограничениями», - сказал он.

Организаторы уделили большое внимание площадке с иностранными студентами. В 2019-м они также принимают участие в работе форума. Снова за одним столом соберутся сразу представители около десятка стран.

«Участвуют представители разных стран - Индии, Туркмении, Таджикистана, Египта, Йемена. Думаю, что это очень полезно и для иностранных студентов, и для русских, потому что они могут узнать о культуре и традициях друг друга», - отметил председатель «Ассоциации иностранных студентов Пензенской области Адел Макбол.

«Сурские ласточки» для ребят - это также подготовка к международным молодежным фестивалям, таким как «Иволга» (18+) и «Таврида» (18+). Кроме того, лучшие проекты по итогам региональной встречи представят на окружном и всероссийском форуме.