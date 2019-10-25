В Пензе за два года в новые квартиры переедут 457 жителей аварийных домов

В Пензе в 2019 году стартует строительство домов по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города на 2019-2025 годы». Об этом рассказал заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

Заммэра сообщил, что в 2019-2020 годах будет расселено 475 квартир в домах, которые признали аварийными до 1 января 2017-го.

«В настоящее время сформирован земельный участок в квадрате улиц Беляева, Ударной, Воровского, Литейной, площадью порядка 2,5 гектаров. Эта территория освободилась после сноса ранее расселенных домов, мы ее зарезервировали специально для реализации программы и планируем построить здесь дома по этапу 2019-2020 годов», – уточнил Магомед Агамагомедов.

Он добавил, что в настоящее время разработана проектно-сметная документация, которая проходит экспертизу. В ноябре состоится аукцион на строительство домов. Возведение первых двух строений по этапу 2019-го начнется уже в этом году.

В пресс-службе мэрии пояснили, что это будет два двухподъездных дома высотой от 9 до 15 этажей. Общая площадь – 8700 квадратных метров. На строительство выделят 248 млн рублей: 180 млн рублей – федеральные средства, 1 млн 820 тысяч рублей направят из областного бюджета, 66 млн 325 тысяч рублей – деньги городского бюджета.

«Ввод двух домов по этапу 2019 года мы планируем в конце октября 2020-го. По этапу 2020 года здесь будет построено еще три дома высотой от шести до девяти этажей и площадью 7500 квадратных метров. Сдать данные объекты планируется в 2021 году», – рассказал замглавы администрации.

Он пояснил, что большой размер финансирования со стороны городского бюджета был необходим для предоставления субсидий участникам программы, у которых размер жилья был меньше социальной нормы. Им предоставят дополнительно 15 квадратных метров.

«Нагрузка по оказанию данного вида поддержки полностью ложится на муниципальный бюджет», – подытожил Магомед Агамагомедов.

Отмечается, что также участники программы вправе доплатить и выбрать квартиру большей площади, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Напомним, об этапах реализации программы, ее финансировании и возможных нововведениях ИА «Пенза-Пресс» ранее рассказал вице-мэр города Юрий Ильин. Подробности можно прочитать здесь.