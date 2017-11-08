В Пензе за десять лет расселили 600 аварийных домов

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08 ноября 2017, 15:31Общество
В городской администрации подвели итоги программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2013-2017 годы».
«Расселение граждан из многоквартирных домов (МКД) осуществляет муниципалитет, начиная с 2008 года. За время действия программы с 2008 по 2017 годы в Пензе расселили 4 607 жилых помещений площадью 171 469,75 кв. метров из 601 аварийного МКД. Более 11 тысяч человек получи новые квартиры», - сообщает пресс-служба мэрии.
С 2013 по 2017 годы предоставили 2 970 жилых помещений площадью 99 222,86 кв. метров из 389 аварийных МКД. В них проживали 7 236 человек. По этапу программы 2016 года в 2017-м построили 995 квартир.
Открыл заседание Виктор Кувайцев. Он поблагодарил всех присутствующих за работу по реализации программы и вручил благодарственные письма, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Выражаю вам глубокую признательность за большую и продуктивную работу, направленную на реализацию масштабной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда. Благодаря вашему высокому профессионализму, ответственности, умению работать в команде муниципалитету удалось реализовать социально значимую программу», - подчеркнул он.
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