В Пензе за 8 месяцев зафиксировано 200 нарушений на железнодорожных путях

С начала 2018 года в Пензе выявлено около 200 нарушений на железнодорожных путях. Среди самых частых - переход проезда в неположенном месте. Большинство нарушителей - несовершеннолетние.

С наступлением учебного года число нарушений возрастает. В связи с этим сотрудники пензенского линейного отдела проводят профилактические акции - как в образовательных учреждениях, так и на железнодорожных переездах вблизи школ и колледжей. Только за неделю они остановили 17 детей и подростков, которые переходили железнодорожные пути в неразрешенных местах.

«На родителей, которые ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности, составлено пять административных протоколов. Данное мероприятие было организовано в связи с тем, что многие дети ездят в образовательные учреждения с районов города. Многие студенты только недавно переехали», - сказала врио начальника подразделения по делам несовершеннолетних пензенского линейного отдела МВД России на транспорте Ольга Попова.