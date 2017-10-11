11 октября 2017, 19:22Общество В Пензенской области с начала 2017 года погибли 30 пешеходов Госдума приняла закон о повышении штрафа за непропуск пешеходов и велосипедистов на зебре. Теперь за подобное нарушение водитель заплатит до 2500 рублей. Подобные меры должны исправить показатели статистики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Только в Пензенской области за девять месяцев 2017 года под колесами автомобилей погибли 30 человек.

О том, что переходить дорогу в неположенном месте нельзя, говорят с детства, но это правило соблюдают далеко не все. Все от того, считают автомобилисты, что большинство пешеходов не ассоциируют себя с участниками дорожного движения, и свято верят, что знаки, светофоры и разметка - только для тех, у кого есть водительские права.

«Ведут они себя по-хамски, ходят, как по тротуару, хотя пешеходный переход находится в пяти метрах от них. Создают аварийную ситуацию и практически лезут под колеса», - отметил автолюбитель Эдуард Махмутов.

С этим мнением, наверняка, согласятся многие автолюбители. Однако у тех, кто по городу привык передвигаться пешком, - своя правда.

С начала 2017 года в Пензенской области произошло около 400 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В результате наезда погибли 30 человек и 359 получили ранения различной степени тяжести. С помощью профилактических акций автоинспекторы надеются исправить печальную статистику.

«Уважаемые водители, подъезжая к пешеходному переходу, заблаговременно снижайте скорость и уступайте дорогу. Будьте внимательны и осторожны вблизи образовательных учреждений, в жилых зонах и на дворовых территориях. И хотелось бы напомнить пешеходам, что переход проезжей части должен быть только в установленных местах и прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в том, что водители уступают. Также в темное время и в условиях недостаточной видимости использовать световозвращающие элементы», - сообщил инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Пензе Валентин Новоженцев.

В ходе операции «Пешеход» водителям, не пропустившим человека на переходе, придется заплатить 1500 рублей. В новой редакции закона ответственность автомобилистов за пешеходов повысили до 2500 рублей. Для последних наказание осталось не столь суровым - предупреждение или шраф в 500 рублей. Впрочем, тем, кто привык переходить улицу не по правилам, следует помнить, что в отличие от водителя, который рискует лишь своим кошельком, пешеход рискует собственной жизнью.

Общество

просмотров 136

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: